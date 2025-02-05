Trabzonspor, İskenderunspor ile 2-2 Berabere Kaldı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta maçında deplasmanda İskenderunspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, yedikleri gollerde basit hatalar yaptıklarını söyledi.

Güneş, Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin bekledikleri tarzda oynadığını dile getirdi.

Müsabakayı kazanmak için gerekli pozisyonları bulduklarını vurgulayan Güneş, şöyle konuştu:

"Hem hücumda gol kaçırdık hem de savunmada gol yerken basit hatalar yaptık. Beklenmeyen bir sonuç, rakibi tebrik ediyorum. Tesisleri, organizasyonu ve genç oyuncularıyla ellerinden gelen savaşı verdiler. Kayıp 2 puanın dışında moral olarak da bizi etkilediğini düşünüyorum çünkü oyuncular niyet olarak katılımcıydı ama sonuç almak için yeteri kadar dikkatli olamadık. Üzgünüz."

İskenderunspor cephesi

Nesine 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor'un teknik direktörü Metin Akpunar da rakiplerini ilçede iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Trabzonspor'u mücadelesinden dolayı kutlayan Akpunar, "Seyircimiz bu maçta olduğu gibi bizleri desteklemeye devam ederse bu takım mutlaka ligde play-off oynayıp daha büyük hedeflere ilerleyecektir." dedi.

Akpunar, iyi top oynadıklarını belirterek, "Savunma anlamında iyiyiz ama sadece kontraya dayalı bir oyun oynamamalıyız. Onun için inşallah destek bekliyoruz, transfer yapacağız. Ligde özellikle oyuna hükmeden bir takım oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.