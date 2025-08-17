Trabzonspor, Kasımpaşa ile 38. Randevuda

Trabzonspor, Kasımpaşa ile 38. Randevuda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile karşılaşacak. İki takım toplamda 38 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunuyor. Maç, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR ile Kasımpaşa Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın yapacakları maçla 38'inci kez karşı karşıya gelecek. İki takımın Süper Lig'de bugüne kadar oynadıkları 32 karşılaşmada Trabzonspor'un 14, Kasımpaşa'nın 8 galibiyeti bulunurken, 10 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor Süper Lig'in 2'nci haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu oluyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak olan maç saat 21.30'da başlayacak. Maçta hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Lige sahasında Kocaelispor galibiyetiyle başlayan bordo-mavili takım, deplasmanda Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iyi devam etmek istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Kasımpaşa arasındaki rekabet 1966 yılında başladı. İki takım o günden bugüne kadar 32'si Süper Lig, 4'ü 2'nci Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 37 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Trabzonspor'un 17, Kasımpaşa'nın 9 galibiyeti bulunurken, 11 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda Kasımpaşa filelerine 66 gol atarken, kalesinde 46 gol gördü. İki takımın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında İstanbul'da karşı karşıya geldiği maç 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
AK Parti'ye geçen Özlem Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu

AK Parti'ye neden geçti? Çerçioğlu iddialar sonrası sessizliğini bozdu
Gerçek polislerden sahte polislere operasyon! Evden neler çıktı neler

Sahte polislere şafak operasyonu! Evlerden neler çıktı neler
Belediye başkanı tepkiler sonrası makam aracını satışa çıkardı

7 bin nüfuslu ilçeyi karıştıran araç! Belediye başkanı geri adım attı
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu

AK Parti'ye geçeceği konuşulan CHP'li başkandan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.