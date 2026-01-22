Haberler

Trabzonspor ile Kasımpaşa 34. randevuda

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa'yı konuk ederek tarihindeki 34. karşılaşmalarına çıkacak. Daha önceki 33 maçta Trabzonspor 15 galibiyet, Kasımpaşa ise 8 galibiyet aldı.

Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacakları maçla birlikte 34. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Trabzonspor, rakibi ile bugüne kadar yaptığı 33 kez mücadele etti. Bordo-mavililer, 15 galibiyet elde ederken, 8 maçta ise mağlup oldu. 10 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu karşılaşmalarda bordo-mavililer 58 gol atarken, kalesinde 42 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

İki takım arasında Trabzon'da oynanan maçlarda Trabzonspor'un üstünlüğü bulunuyor. Bordo-mavililer, evinde 8 kez kazanırken, 4 defa gülen ise konuk ekip oldu. 4 maçta da taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Karadeniz ekibinin 29 golüne, Kasımpaşa 24 golle yanıt verdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçtan bordo-mavililer 1-0 galip ayrıldı. - TRABZON

