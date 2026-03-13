Haberler

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 48. randevuda

Güncelleme:
Trabzonspor, yarın Çaykur Rizespor ile Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş maçlarda Trabzonspor'un 29 galibiyeti bulunuyor.

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Trabzon'da Süper Lig'de 48. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki 47 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-9 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 9 karşılaşmada ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 94 gole Çaykur Rizespor, 44 golle karşılık verdi.

Trabzonspor evinde 2 kez mağlup oldu

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında oynadığı 23 karşılaşmanın 2'sinde yenildi.

Bordo-mavililer, yeşil-mavili ekip karşısında Trabzon'da 19 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Trabzon ekibi, Rize temsilcisine sahasında 2023-24 sezonunda 3-2, 2006-07 sezonunda da 1-0 mağlup oldu.

En farklı galibiyetler

Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 2015-16 sezonunda sahasında 6-0, 2005-06'da da deplasmanda 6-1 yenmeyi başardı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Rize'deki müsabakayı Trabzonspor, 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç
