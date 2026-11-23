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Trendyol Süper Lig'de 12 hafta sonunda 28 puanla 2. sırada yer alan Trabzonspor, iç sahada hiç puan kaybetmeyerek en iyi başlangıçlarından birini yaptı.

Son olarak sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden bordo-mavililer, geride kalan 12 haftalık dönemde Papara Park'ta oynadığı 6 maçı da kazanarak 18 puan elde etti.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 6 müsabakada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alırken hanesine 10 puan yazdırdı.

İç sahada 3 puan ortalamasıyla kayıpsız olarak maçlarını oynayan Trabzonspor, dış sahada ise 1,6 puan ortalamasında kaldı.

41 yıl sonra ilk 6 iç saha maçını da kazandı

Trabzonspor, Eyüpspor galibiyetiyle 41 sezon sonra ilk 6 maçını da kazanma başarısını gösterdi.

Bordo-mavililer, sahasında üst üste 6 galibiyetle başladığı son dönemi 1984-1985 sezonunda yaşadı.

Karadeniz ekibi, söz konusu sezonda ilk 8 karşılaşmasını da kazanırken 41 yıl sonra sahasındaki en iyi başlangıcını yaptı.

Trabzonspor, 2017 yılından itibaren maçlarını oynadığı yeni stadı Papara Park'taki en iyi lig başlangıcını da yapmış oldu.

İç saha maçları

Trabzonspor, sahasında ligin ikinci haftasında İstanbul Başakşehir'i 2-1, dördüncü haftada Gençlerbirliği'ni 5-0, altıncı haftada Galatasaray'ı 4-0 mağlup etti.

Ligin 8. haftasında Beşiktaş'ı ve 10. haftasında Gaziantep FK'yi 2-0'lık sonuçla mağlup eden bordo-mavililer, son oynadığı Eyüpspor maçını da 1-0 kazandı.

Sahasındaki maçlarda kalesinde sadece 1 gol gördü

Trabzonspor, sahasında oynadığı 6 maçta kalesinde sadece 1 gol gördü.

Papara Park'ta tek golü ligin ikinci haftasında Başakşehir karşısında yiyen bordo-mavililer, sahasında 0,17 gol yeme ortalaması tutturdu.

Trabzonspor, özellikle sahasındaki savunma başarısıyla da 12 haftalık bölümde 8 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

İç sahada gol ortalaması

Trabzonspor, iç sahada 6 müsabakada 16 kez rakip fileleri havalandırırken 2,67 gibi yüksek gol ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Karadeniz ekibi, dış sahada ise 11 gol kaydetti.

Kaynak: AA