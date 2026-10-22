Trabzonspor, Hearts'ı 2-0 yenerek Konferans Ligi'nde 6 puana ulaştı

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandıklarını belirterek "Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha... Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı." dedi.

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk takımın bulduğunu dile getiren Reis, "Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında maçın genelinde bizim daha iyi oynayan taraf olduğumuz bir maç oldu. İyi fırsatlarımız da vardı. Golün gelmesiyle kontrolün bize geçtiği bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'ndeki hedeflerine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Hedefler elbette lig aşamasını geçebilmek. Samsunspor ile bu turnuvada iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında kolay puan kayıplarıyla birlikte play-off oynamak durumunda kalmıştık. İki maç sonundaki 6 puanın gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Ama yine bu 6 puanın da lig aşamasına geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemek durumundayız. Bütün maçları aynı ciddiyette karşılamamız gerekir. Yine bir Alman takımıyla oynayacağız. Onu da en iyi şekilde geçmek ve lig aşamasını ilk önce atlamak istiyoruz."

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz." diye konuştu.

Paul Onuachu'nun sakatlığına da değinen Alman teknik adam, "Rizespor maçı belki kendisi için biraz erken de olabilir. Belki başlaması için erken olacak ama umuyorum Rizespor maçından sonra burada bizimle beraber olacaktır. Mustafa'nın durumuyla ilgili Mustafa'nın Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Hearts cephesi

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor gibi kadrosunda önemil oyunculara sahip bir takım karşısında iyi performans gösterdiklerini ancak bunu maçın sonucunu yansıtamadıklarını dile getirdi.

Vrancken, "Oyuncularımdan ortaya koydukları performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bana göre hafta sonundaki maçın ardından kesinlikle toparlandılar, özellikle performans açısından. Sadece sonucu alamamamız üzücü, çünkü rakibe fazla bir şey verdiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltının talihsiz olduğunu anlatan Vrancken, "Pozisyonlarımızı değerlendirmemiz gerekiyordu. Birkaç fırsatımız oldu, en neti de direkten dönen kafa şutumuzdu. Avrupa'da bu tür büyük maçları kazanmak istiyorsanız o anları değerlendirmek zorundasınız. Ama oyuncularım hakkında söylenecek kötü bir şey yok, çünkü savunmada da iyiydik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA