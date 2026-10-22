Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Hearts'ı 2-0 yenerek Konferans Ligi'nde 6 puana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi ikinci haftasında Trabzonspor, sahasında Hearts'ı 2-0 yendi. Teknik Direktör Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini belirtirken Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken oyuncularının performansından gurur duyduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında İskoçya'nın Hearts takımını 2-0 yenen Trabzonspor'un teknik direktörü Thomas Reis, iki maçta alınan 6 puanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Reis, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk 15-20 dakika maça girmekte biraz zorlandıklarını belirterek "Aslında normal de bir durum. Birçok değişikliğin olduğunu görebiliyoruz takımda. Tamamıyla yeni bir orta saha... Arka dörtlüde yine keza değişikliklerin olduğu bir defans dörtlümüz vardı." dedi.

Maçtaki ilk gol fırsatını konuk takımın bulduğunu dile getiren Reis, "Direkten dönen bir kafa vuruşları oldu. Onun dışında aslında maçın genelinde bizim daha iyi oynayan taraf olduğumuz bir maç oldu. İyi fırsatlarımız da vardı. Golün gelmesiyle kontrolün bize geçtiği bir ikinci yarı oldu. İki maçta alınan 6 puan var. Bu puanlar da beni gayet mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'ndeki hedeflerine değinen Reis, şöyle devam etti:

"Hedefler elbette lig aşamasını geçebilmek. Samsunspor ile bu turnuvada iyi bir başlangıç yapıp daha sonrasında kolay puan kayıplarıyla birlikte play-off oynamak durumunda kalmıştık. İki maç sonundaki 6 puanın gayet iyi olduğunu değerlendirebiliriz. Ama yine bu 6 puanın da lig aşamasına geçmek için tek başına yeterli olmayacağını da söylemek durumundayız. Bütün maçları aynı ciddiyette karşılamamız gerekir. Yine bir Alman takımıyla oynayacağız. Onu da en iyi şekilde geçmek ve lig aşamasını ilk önce atlamak istiyoruz."

Reis, Cabral'ın gördüğü kırmızı karta ilişkin, "Bu tür pozisyonlarda daha dikkatli olmalıyız. Genç oyuncular elbette böyle hatalar yapabiliyor. O da çok mutsuz." diye konuştu.

Paul Onuachu'nun sakatlığına da değinen Alman teknik adam, "Rizespor maçı belki kendisi için biraz erken de olabilir. Belki başlaması için erken olacak ama umuyorum Rizespor maçından sonra burada bizimle beraber olacaktır. Mustafa'nın durumuyla ilgili Mustafa'nın Rizespor maçıyla birlikte kadroda olmasını bekliyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı.

Hearts cephesi

Hearts Teknik Direktörü Wouter Vrancken, Trabzonspor gibi kadrosunda önemil oyunculara sahip bir takım karşısında iyi performans gösterdiklerini ancak bunu maçın sonucunu yansıtamadıklarını dile getirdi.

Vrancken, "Oyuncularımdan ortaya koydukları performanstan dolayı gerçekten gurur duyuyorum. Bana göre hafta sonundaki maçın ardından kesinlikle toparlandılar, özellikle performans açısından. Sadece sonucu alamamamız üzücü, çünkü rakibe fazla bir şey verdiğimizi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Penaltının talihsiz olduğunu anlatan Vrancken, "Pozisyonlarımızı değerlendirmemiz gerekiyordu. Birkaç fırsatımız oldu, en neti de direkten dönen kafa şutumuzdu. Avrupa'da bu tür büyük maçları kazanmak istiyorsanız o anları değerlendirmek zorundasınız. Ama oyuncularım hakkında söylenecek kötü bir şey yok, çünkü savunmada da iyiydik." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
Önce kaçırıp dövdüler, sonra taksi parası verip evine gönderdiler

Soymaya kalktılar, istediklerini alamayınca cebine para koydular
Muhammed Salah gollerine devam ediyor

Neler yapıyorsun Salah!
Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi'nde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İşte ülkeyi vuran depremden ilk görüntüler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çorum'da bovling makinesinin çarptığı genç kadın hayatını kaybetti

Bovling merkezinde korkunç olay! Genç kadın kurtarılamadı
Arnavutluk Meclisi'nde öğrenci gösterilerinin gündeme alınması talebi arbedeye yol açtı

Meclis bir anda karıştı! Yumruklar havada uçuştu
Jülide Kural’dan Kadir İnanır’ın vasiyetiyle ilgili ilk açıklama: Toprağa vereli 4 ay bile olmadı

Vasiyet tartışmalarına ne diyeceği merak konusuydu: İlk kez konuştu
Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam

Milyonlar merakla bekliyor! İşte asgari ücret masasındaki en güçlü rakam
Sırbistan'da seçimler öncesi muhalefetten gövde gösterisi

Seçimlerden günler önce resmen gövde gösterisi yaptılar!
37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans

37 yaşındaki Gökhan Değirmenci'den olağanüstü performans
Polatlı'da pancar hasadında feci ölüm! 3 çocuk annesi Türkan Keskin makineye sıkıştı

Eşiyle tarlada çalışıyordu! 3 çocuk annesi makineye kurban gitti