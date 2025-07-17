Trabzonspor, Hazırlık Maçında Araz Nahçıvan'a 3-2 Yenildi

Yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden Trabzonspor, ilk hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan'a 3-2'lik skorla yenildi.

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlık kampının üçüncü gününde, 2025-2026 sezonu hazırlıkları çerçevesinde Trabzonspor, Azerbaycan temsilcisi Araz Nahçıvan ile karşılaştı. Bordo-mavili ekip maça; Uğurcan Çakır, Mustafa Eskihellaç, Batagov, Stefan Savic, Wagner Pina, Batista Mendy, Folcarelli, Okay, Nwakaeme, Zubkov ve Onuachu 11'i ile başladı. Trabzonsporlu oyuncu Paul Onuachu sol ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlanarak maçtan çıkmak zorunda kaldı. Maçın 37. dakikasında Azerbaycan takımı Poli'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bordo-mavili takımdan Mendy 42. dakikada skoru dengeye getirdi. Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla biterken, 49. dakikada Araz Nahçıvan, Bahtiyar golüyle 2-1 öne geçti. 63. dakikada Okay Yokuşlu attığı golle 2-2 oldu. 78. dakikada Slavik, Araz Nahçıvan'ın galibiyet golünü kaydetti ve maç 3-2'lik skorla tamamlandı.

Karadeniz ekibi son hazırlık maçını ise 23 Temmuz 2025 tarihinde İran'ın Persepolis takımı ile Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynayacak. - ERZURUM