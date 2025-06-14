Trabzonspor, Gronbaek'i Transfer Listesine Aldı

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Trabzonspor, Southampton'da kiralık oynayan Danimarkalı orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i yeni sezon öncesi kadrosuna katmak için araştırmalara başladı. Genç ve deneyimli futbolcunun transferi için Rennes ile görüşmeler yapılacak.

TRABZONSPOR, Southampton'da kiralık oynayan Gronbaek'i listesine aldı.

Trabzonspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız verirken, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'in orta saha oyuncusu Albert Gronbaek'i kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi. Danimarkalı oyuncu, sezon başında Norveç'in Bodo/Glimt takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Rennes'e transfer olmuştu. Beklenen forma şansını bulamayan Gronbaek, sezonun ikinci yarısında İngiltere Championship ekibi Southampton'a satın alma opsiyonlu olarak kiralandı. Southampton'ın kiralık sözleşmede 12,7 milyon Sterlin değerinde satın alma opsiyonu bulunduğu belirtildi. Rennes cephesinde ise finansal denge politikası gereği maaş yükünü hafifletmek adına bazı oyuncuların satış listesine konulması gündemde. Bu doğrultuda, forma şansı bulamayan Gronbaek'in de kulüpten ayrılmak istediği öğrenildi.

10 NUMARA ADAYLARI ARASINDA

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin raporu doğrultusunda 10 numara pozisyonuna takviye yapmak isteyen bordo-mavili yönetimin, Gronbaek'i öncelikli adaylar arasında değerlendirdiği ifade edildi. 23 yaşındaki futbolcunun transfer şartlarını araştıran yönetim, Rennes ve Southampton cephesiyle temas kurmaya hazırlanıyor.

GENÇ YAŞINA RAĞMEN DENEYİMLİ

Orta sahada ofansif rolde görev yapan Gronbaek, Bodo/Glimt formasıyla Norveç'te 2 kez şampiyonluk yaşarken, UEFA Konferans Ligi'nde de dikkat çeken performanslar sergiledi. Danimarka U21 Milli Takımı'nda da görev yapan oyuncu, güçlü fiziği, dikine oyun anlayışı ve ceza sahasına topsuz koşularıyla öne çıkıyor.

Bordo-mavili ekibin, oyuncunun transferinde finansal koşulların uygun olması halinde resmi adım atmayı planladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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