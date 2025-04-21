Trabzonspor, Göztepe Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali'nde sahasında oynayacağı Göztepe maçı hazırlıklarını yaptığı çalışma ile sürdürdü.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışmasıyla sona erdi. Tedavileri süren Folcarelli, Hüseyin Türkmen, Onuralp Çevikkan, Serdar Saatçı ve Draguş antrenmanda yer almadığı belirtildi.

Bordo-mavililer, yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON