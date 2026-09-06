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Metin Diyadin: Hakem 12 Dakikada Maçı Bitirdi

Metin Diyadin: Hakem 12 Dakikada Maçı Bitirdi
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Trabzonspor'a 5-0 yenildikleri maçta hakem Çağdaş Altay'ı eleştirerek, karşılaşmanın ilk 10 dakikada bittiğini ve hakemin performansının 30 yıl öncesini aratmadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 yenilen Gençlerbirliği'nde teknik direktör Metin Diyadin, "Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten." dedi.

Diyadin, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Trabzonspor deplasmanın zor bir deplasman olduğunu belirtti.

"Bizim adımıza da Trabzonspor deplasmanı muhakkak zordur." diyen Diyadin, "Trabzonspor, kaliteli oyunculardan kurulu bir kadroya sahip. Doğal olarak maçın favorisi. Bugün maçın 10 dakika oynandığını söyleyebilirim. Hakem, 12 dakikada maçı bitirdi zaten. Bizim geçiş oyunu yapmamız gerekirken 2-0'dan sonra Trabzonspor, geçiş oyunu yaptı. " değerlendirmesinde bulundu.

Teknik konulara girmeyeceğini ifade eden Diyadin, "Bugün bize denk geldi. Yine söylüyorum, Trabzonspor kadrosu iyi bir kadro, bizi de yenebilir hiç sıkıntı yok. Ancak Çağdaş Altay ismi, 30 yıl önce yayınların olmadığı hakem performansıdır. Kendisini tebrik ediyorum. Trabzonspor'un kadrosuna, başarısına, skoruna hiçbir şey demiyorum çünkü yarın da aynı şeyi başka yerde yaşayabilirler." diye konuştu.

Diyadin, hakemin yönetimine ilişkin bir soru üzerine de "Altını kalın harflerle çiziyoruz. Trabzonspor bizi yenebilir mi yenebilir, hiç sıkıntı yok. Ancak 10 dakikada bir maçı hakem performansı bitirmez. Birinci golde faulün devamı gol. İkincisinde penaltı maç bitmiş zaten. 2-0'dan sonra Trabzon deplasmanında maçı çevirmek zor. Ama yanlış anlaşılmasın, benim takıldığım 10 dakikada maçın bitirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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