Trabzonspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, 22 Aralık'ta oynayacağı Gençlerbirliği karşılaşması için antrenmanlarını sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke liderliğinde yapılan antrenmanlarda dinamik ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi.

5'e 2 devam eden antrenman taktik çalışmasıyla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik - Spor
