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Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 Geçti

Trabzonspor, Gaziantep FK'yi 2-0 Geçti
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK ile karşılaştı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Banza ve Visca'nın golleriyle üstünlük sağladı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı bordo-mavili ekibini 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı..

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada Trabzonspor savunmasının arkasına atılan uzun topta kaleci ile karşı karşıya kalan Sorescu'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.

20. dakikada Banza'nın pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Lundstram'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.

26. dakikada Visca'nın pasıyla ceza sahası içine giren Zubkov'un vuruşunda kaleci Burak topu kontrol etti. .

33. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ortasında ceza sahası içinde Sikan'ın kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada Zubkov'un kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topla buluşan Banza'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

45+5. dakikada sağ kanattan Zubkov kullandığı serbest vuruşta ceza yayı üzerinde Visca'nın vuruşunda savunmaya çarpan top kaleci Burak'ın sağından filelere gitti. 2-0

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Erkan Akbulut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Sikan, Banza

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Arif Boşluk, Ali Şahin Yılmaz, Cham, Ozan Tufan, Okay Yokuşlu, Cihan Çanak, Enis Destan

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Gaziantep FK: Burak Bozan, Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Daubin (Ogün Özçiçek dk. 24), Maxim, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Okereke, Halil Dervişoğlu

Yedekler: Dioudis, Emre Taşdemir, Ertuğrul Ersoy, Semih Güler, Ömürcan Artan, Furkan Soyalp, Lungoyi, Ogün Özçiçek, Kenan Kodro, Boateng

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Goller: Banza (dk. 45+2), Visca (dk. 45+5) (Trabzonspor)

Sarı kart: Savic (Trabzonspor) - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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