Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.