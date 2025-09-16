Haberler

Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve çift kale maç gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Görüntü Türkiye'den! 310 kiloluk cenazeyi evden böyle çıkardılar

Barış'tan acı haber! Cenazesi evinden böyle çıkarıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Fenerbahçe'nin dev rekorunu kırmaya 1 adım uzakta

Ezeli rakibin dev rekoru 1 maç sonra kırılabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.