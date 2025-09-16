Trabzonspor Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanda ısınma ve çift kale maç gerçekleştirildi.
TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.
Bordo-mavili takım, yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor