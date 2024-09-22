Trabzonspor, Gaziantep FK Maçına Hazır
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın oynayacağı Gaziantep FK maçı öncesi son antrenmanını yaptı. Maç, Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, Gaziantep FK maçı öncesi son antrenmanını, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.
Gaziantep Stadyumu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.