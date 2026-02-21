Haberler

Trabzonspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Ancak sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Oleksandr Zubkov, takım çalışmalarına katılmasına rağmen maç kadrosunda bulunmadı.

Trabzonspor'un Gaziantep FK maçının kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arseniy Batagov, Chibuike Nwaiwu, Stefan Savic, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Tim Jabol Folcarelli, Christ Inao Oulai, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
