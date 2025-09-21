Trabzonspor, Gaziantep FK ile Beraber Kalarak Galibiyet Hasretini 3 Maça Çıkardı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Trabzonspor, Gaziantep FK karşısında 27 şut çekmesine rağmen galibiyet hasretini dindiremedi. Bordo-mavililer, 6 haftada sadece 5 gol atabildi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Maçın özellikle ikinci yarısında oyunun hakimiyetini elinde bulunduran bordo-mavili takım sonuca gitmekte başarılı olamadı. Trabzonspor, Nisan 2022'de Fatih Karagümrük karşısında kaydettiği 30 şutun ardından en fazla şut çektiği Süper Lig maçını Gaziantep FK karşısında oynadı ve toplamda 27 kez rakip kaleyi yokladı. Ancak bu üstünlük skor tabelasına yansımadı. Bordo-mavililer, bu sezon çıktığı 6 karşılaşmada sadece 5 gol üretebildi ve 2016-17 sezonundan (3) bu yana aynı aşamalardaki en düşük sayısında kaldı. Gaziantep FK ise Trabzonspor ile deplasmanda oynadığı 7'nci maçta ilk kez puan almayı başardı.

ONANA'DAN İLK MAÇINDA ASİST

Trabzonspor'un yeni transferi kaleci Andre Onana, Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı asistle dikkatleri üzerine çekti. Onuachu'nun 70'inci dakikada kaydettiği beraberlik golünde asisti yapan isim kaleci Andre Onana oldu. Onana, bu istatistiğiyle Nisan 2017'den bu yana ilk kez bir lig maçında gol pası verdi. Ajax forması giydiği dönemde AZ Alkmaar karşısında yaptığı asistin ardından, yaklaşık 8 yıl sonra Trabzonspor formasıyla bir kez daha takım arkadaşını golle buluşturdu. Onana'nın bu performansı bordo-mavili taraftarlar arasında da büyük yankı uyandırırken, deneyimli kalecinin hücumdaki katkısı sosyal medyada geniş şekilde paylaşıldı.

TEKKE: DAHA İYİ OYNAMAK ZORUNDAYIZ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ortaya konan oyundan memnun olmadığını söyledi. Son 6 ayın en kötü performanslarından birinin sergilendiğini belirten Tekke, takımın çalışılmış plana sadık kalmadığını ve bunun sonucunda kaos yaşandığını ifade etti. Oyuncu performanslarının beklentinin çok altında olduğunu vurgulayan Tekke, "Bu oyun taraftarı stada çekmez. Biz daha iyi oynamak zorundayız, çünkü biz Trabzonspor'uz" dedi.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler de bordo-mavili takımın Gaziantep FK beraberliğini farklı başlıklarla manşetlerine taşıdı.

Trabzon yerel basın manşetleri şu şekilde:

Günebakış: Hüsran

Sonnokta: Fırtına kayıp

Taka: Onana'dan Onuachu'ya 1 puanlık pas