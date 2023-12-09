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Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında galibiyet arıyor

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Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Trabzonspor, son 2 haftadır galibiyet alamamasının ardından zirve yarışına ortak olmak istiyor. Mendy'nin cezasının bitmesiyle takımda eksik bulunmuyor.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep Fk'nın konuğu olacak. Kalyon Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak olan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta, Trabzonspor 11 kez sahadan galip ayrılırken, 4 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Trabzonspor, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 24 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Ligde son 2 haftadır galibiyete hasret kalan Karadeniz ekibi, deplasmandan 3 puanla dönerek yeniden yükselişe geçip, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

MENDY GERİ DÖNÜYOR

Karşılaşmanın son çalışmasını bugün tamamlayacak olanTrabzonspor'da, Sivasspor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düşüp, Kayserispor karşılaşmasında forma giyinemeyen Mendy'nin, Gaziantep FK deplasmanında yeniden forma giyinmesi bekleniyor. Bordo-mavili takımda; sakatlığı bulunan Orsic ile Kayserispor maçında sakatlanıp, tedavisi süren Pepe dışında eksik bulunmuyor.

Trabzonspor'un Gaziantep FK karşısında muhtemel 11'i şu şekilde: "Uğurcan, Benkovic, Baniye, Eren, Mehmet Can, Mendy, Bakasetas, Abdülkadir, Fountas, Visça, Onuachu."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Arda Kardeşler Gaziantep FK Trabzonspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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