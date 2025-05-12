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Trabzonspor - Galatasaray Türkiye Kupası Finalinin Hakemi Belli Oldu

Trabzonspor - Galatasaray Türkiye Kupası Finalinin Hakemi Belli Oldu
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Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek. Maç, 14 Mayıs Çarşamba günü Gaziantep Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak.

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45'te Gaziantep Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakanın hakemi de belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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