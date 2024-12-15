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Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Gitti

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin İstanbul'a Gitti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yapacağı Galatasaray maçı için İstanbul'a hareket etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenmanlarını tamamlayan bordo-mavililer, özel uçakla seyahat etti.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maç için İstanbul'a gitti.

Bordo-mavililer, maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Trabzon Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket eden kafilede şu futbolcular yer aldı:

"Uğurcan Çakır, ?Muhammet Taha Tepe, ?Onuralp Çevikkan, Pedro Malheiro, Serdar Saatçı, ?Arseniy Batagov, Arda Öztürk, Ali Şahin, Eren Elmalı, Borna Barisic, ?John Lundstram, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu, ?Batista Mendy, ?Umut Güneş, ?Edin Vişça, Cihan Çanak, ?Muhammed Cham, Denis Draguş, ?Anthony Nwakaeme, ?Simon Banza, ?Enis Destan, ?Poyraz Efe Yıldırım."

Kaynak: AA / Göktuğ Ergün - Spor
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