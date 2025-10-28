Haberler

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
Hüseyin Tatlı açıkladı! İbrahim Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı

Kardeşi ilk kez açıkladı! Tatlıses'in 30 yıllık vaadi ortaya çıktı
İmzayı attı! Süper Lig ekibi Volkan Demirel'e emanet

İmzayı attı! Süper Lig ekibi artık ona emanet
Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Genç kız memleketindeki geleneği anlattı, duyanlar inanamadı: Ailemin baskısıyla açıldım

Memleketindeki "kız kaçırma" geleneğini duyanlar "yok artık" dedi
Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu: Bu kadar zor olmaması gerekiyor

Kargo paketini açan genç kız gözyaşlarına boğuldu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.