Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde sürdürüyor. Antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışmaları gerçekleştirildi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.
Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor