Trabzonspor, Galatasaray Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde teknik ısınma yapıldı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, pas ve taktik çalışmasıyla sona erdi.

Karadeniz ekibi, hazırlıklarına yarın saat 15.00'te yapacağı antrenmanla devam edecek. - TRABZON