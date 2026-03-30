Trabzonspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına devam etti
Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü Galatasaray ile oynayacağı maç için hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürüyor. Antrenman dinamik ısınma ile başladı ve dar alan oyunuyla sona erdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde oyuncular, dinamik ısınma çalışması gerçekleştirdi.
5'e 2 ile devam eden antrenman, dar alan oyunuyla sona erdi.
Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
Kaynak: AA / Hatice Diler