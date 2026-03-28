Trabzonspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 28'inci haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman, yarı sahada çift kale maç ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam edecek.

