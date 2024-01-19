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Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

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Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor ile Galatasaray maçına sahne olacak Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

DEV MAÇ BİTİGEN'İN

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

21. haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle:

  • Trabzonspor-Galatasaray: Abdulkadir Bitigen
  • Pendikspor-Beşiktaş: Tugay Kaan Numanoğlu
  • Fenerbahçe-Samsunspor: Bahattin Şimşek
  • Kasımpaşa-Hatayspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
  • Karagümrük-Başakşehir: Ümit Öztürk
  • Alanyaspor-Rizespor: Ali Şansalan
  • Adana Demirspor-Ankaragücü: Arda Kardeşler
  • Sivasspor-Gaziantep FK: Kadir Sağlam
  • Konyaspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
  • Kayserispor-İstanbulspor: Cihan Aydın
Kaynak: Haberler.com / Spor

Abdülkadir Bitigen Spor Haberler

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Yorumlar (1)

YİĞİT TÜRKALP:

CİNCON GALİP.......

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