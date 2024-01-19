Trabzonspor-Galatasaray maçında Abdülkadir Bitigen düdük çalacak

Trabzonspor ile Galatasaray maçına sahne olacak Süper Lig'in 21. haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Abdülkadir Bitigen düdük çalacak.

DEV MAÇ BİTİGEN'İN

Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. 21 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetecek.

21. haftanın maçları ve görev alacak hakemler şöyle: