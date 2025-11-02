Haberler

Trabzonspor, Galatasaray Deplasmanında 0-0 Berabere Kalarak Puanını 23'e Yükseltti

Trabzonspor, Galatasaray Deplasmanında 0-0 Berabere Kalarak Puanını 23'e Yükseltti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, Galatasaray ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla puanını 23'e çıkaran bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yakaladığı yenilmezlik serisini sürdürdü. Kaleci Andre Onana, deplasmanda kalesini gole kapatmayı başardı.

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile dün akşam 0-0 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 23'e yükseltti.

Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik ortaya koyan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan aldığı puanla zirve takibini sürdürdü. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 7'nci Süper Lig maçında ilk kez puan elde eden Fatih Tekke (1 beraberlik 6 mağlubiyet), sarı-kırmızılılara karşı ilk kez kalesini gole kapattı.

ONANA'DAN DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEMEME PERFORMANSI

Bordo-mavili takımın Kamerunlu kalecisi Andre Onana da Galatasaray karşısında ortaya koyduğu başarılı performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmada 5 kurtarış yaparak takımının puan almasında büyük pay sahibi olan Andre Onana, Süper Lig deplasmanlarında görev yaptığı bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

MAYIS 2012'DEN BU YANA BİR İLK

Galatasaray ile Trabzonspor, sarı-kırmızılıların evinde oynanan bir Süper Lig maçında Mayıs 2012'den bu yana ilk kez 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı.

BOUCHOUARI'YE TALİHSİZ REKOR

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Benjamin Bouchouari, sahaya girdikten 7 dakika 44 saniye sonra gördüğü kırmızı kartla, Süper Lig tarihinde sonradan oyuna girip en erken ihraç edilen Trabzonspor oyuncusu oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un artarda galibiyetlerle taçlanan çıkışını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basın başlıkları şu şekilde;

Günebakış: Alkışlar Trabzonspor'a

Taka: Fırtınayı gördün mü Aslanım

Sonnokta: Fırtına 1 puanla döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Bakan Tunç'tan Faruk Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı

Bakan Tunç'tan Fatih Özer açıklaması geldi! Çarpıcı kamera detayı
Sudan Devlet Bakanı: HDK, Faşir'e girdikten sonra 2 günde 300 kadını öldürdü

İç savaşın alevlendiği ülkede 300 kadını istismar edip öldürdüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bayern Münih, Bayer Leverkusen'i devirerek 15'te 15 yaptı

Bu takımı kim durduracak?
Trende bıçaklı saldırı dehşeti! 9'u ağır 10 kişi yaralandı

Trende bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Afet yönetimi için Sayısal Telsiz Sistemi 60 ilde devreye alınıyor

60 ilde devreye giriyor! Uygulamanın amacı da çok kritik
Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı

Bira kasalarıyla haç işareti yapan 3 kişiye gözaltı
Trump Nijerya'yı tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim, silahlar saçarak gireriz

Sürpriz bir ülkeyi tehdit etti: Savaş bakanlığına talimat verdim
Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın
Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap

Onuachu'dan ''Ligin en iyi forveti kim?'' sorusuna samimi cevap
Kenya'da toprak kayması: 21 ölü, 30 kayıp

Şiddetli yağışlar heyelana yola açtı: 21 kişi öldü
Eyüpsultan'da marketten küçük çocuğu kaçırmak isteyen şahıs gözaltına alındı

Çocuğunu yanında göremedi, korkunç gerçeği son anda fark etti
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
4 kişiye mezar oldu! İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni

İşte Türkiye'yi yasa boğan facianın iki nedeni
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.