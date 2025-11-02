Trabzonspor, Galatasaray Deplasmanında 0-0 Berabere Kalarak Puanını 23'e Yükseltti

SÜPER Lig'in 11'inci haftasında deplasmanda Galatasaray ile dün akşam 0-0 berabere kalan Trabzonspor, yenilmezlik serisini sürdürerek puanını 23'e yükseltti.

Fatih Tekke yönetiminde son haftalarda istikrarlı bir grafik ortaya koyan bordo-mavililer, zorlu deplasmandan aldığı puanla zirve takibini sürdürdü. Teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray'a rakip olduğu 7'nci Süper Lig maçında ilk kez puan elde eden Fatih Tekke (1 beraberlik 6 mağlubiyet), sarı-kırmızılılara karşı ilk kez kalesini gole kapattı.

ONANA'DAN DEPLASMANDA İLK KEZ GOL YEMEME PERFORMANSI

Bordo-mavili takımın Kamerunlu kalecisi Andre Onana da Galatasaray karşısında ortaya koyduğu başarılı performansla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmada 5 kurtarış yaparak takımının puan almasında büyük pay sahibi olan Andre Onana, Süper Lig deplasmanlarında görev yaptığı bir maçta ilk kez kalesini gole kapattı.

MAYIS 2012'DEN BU YANA BİR İLK

Galatasaray ile Trabzonspor, sarı-kırmızılıların evinde oynanan bir Süper Lig maçında Mayıs 2012'den bu yana ilk kez 0-0'lık skorla sahadan ayrıldı.

BOUCHOUARI'YE TALİHSİZ REKOR

Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Benjamin Bouchouari, sahaya girdikten 7 dakika 44 saniye sonra gördüğü kırmızı kartla, Süper Lig tarihinde sonradan oyuna girip en erken ihraç edilen Trabzonspor oyuncusu oldu.

YEREL BASIN MANŞETLERİ

Öte yandan Trabzon'da yayın yapan yerel gazeteler ise Trabzonspor'un artarda galibiyetlerle taçlanan çıkışını manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Yerel basın başlıkları şu şekilde;

Günebakış: Alkışlar Trabzonspor'a

Taka: Fırtınayı gördün mü Aslanım

Sonnokta: Fırtına 1 puanla döndü