Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarını sakat oyuncuların yokluğunda tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarını sakat oyuncuların yokluğunda tamamladı Haber Videosunu İzle
Trabzonspor, Freiburg maçının hazırlıklarını sakat oyuncuların yokluğunda tamamladı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında yarın Freiburg ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tamamladı. Sakatlıkları süren oyuncuların katılmadığı antrenmanda taktik çalışma yapıldı; karşılaşma Papara Park'ta saat 20.45'te başlayacak.

TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 3'üncü haftasında yarın karşılaşacağı Freiburg maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular ısınma çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana sakatlıkları nedeniyle tedavi ve bireysel salon çalışmalarını sürdüren Aral Şimşir, Arseniy Batagov, Franculino Dju, Ruslan Malinovskyi, Onuralp Çevikkan, Cihan Çanak ve Okay Yokuşlu katılmadı. Tim Jabol Folcarelli ise dinlenme ve bireysel salon çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile Freiburg arasında yarın Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 43 sitede yayınlandı.
ABD ara seçimlerinde Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre’ye girdi

Müslüman adaylardan tarihi başarı! 7 isim Kongre'de
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna bağlama ve türkü ile uğurlandı

Ünlü ismin annesi, son yolculuğuna böyle uğurlandı
Trump'ın seçim yenilgisi sonrası İran'da dikkat çeken manzara

Görüntü ABD'den değil! Trump kaybetti, binlerce kişi sokaklara çıktı
Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda

Seçimi kaybetti, asıl kabus şimdi başlıyor
250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk! Herkes onu konuşuyor

250 yıllık Amerika tarihinde bir ilk
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi
Başörtülüleri aşağılamıştı! O kadına en güzel cevabı sandığa giden halk verdi

Başörtüsü düşmanlığı da işe yaramadı

İrem Derici evlilik tarihini açıkladı! Aralık ayında nikah masasına oturacak

"İmzayı atmazsan beni unut" demişti! Sürpriz bir gelişme yaşandı