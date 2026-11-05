Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Trabzonspor, Freiburg'a 1-0 yenildi, Onuachu şansları değerlendiremediklerini söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Trabzonspor, Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 yenildi. Paul Onuachu, iyi bir maç çıkardıklarını ancak pek çok şansı değerlendiremediklerini belirterek forvet olarak gol atmak istediğini, takımın kazanmasının önemli olduğunu söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Almanya'nın Freiburg takımına 1-0 yenilen Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu, "Pek çok şans elde edip bunları değerlendiremedik." dedi.

Onuachu, Papara Park'ta oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nijeryalı forvet iyi bir maç oynadıklarını belirterek "Kaybetmemize rağmen aslında bugün iyi bir maç oynadık, iyi bir maç çıkardık diyebilirim. Çünkü karşımızda zor bir rakip vardı. Ona rağmen pek çok şans elde edip bunları değerlendiremedik." diye konuştu.

Bazı maçlara sonradan girmesi ve geçen sezon gol kralı olmasının üzerinde baskı oluşturup oluşturmadığı sorulan Onuachu, şunları kaydetti:

"Tabii ki bir forvet olarak ben de gol atmak istiyorum ancak burada takımın kazanması, iyi futbol oynaması önemli ki zaten bunu yapıyor. Takım kazandığı zaman aslında çok da bir sorun yok ama tabii ki fırsat geldiği zaman ben de gol atmak isterim. Takım iyi olduğu sürece ben de takıma katkı yapmak isterim."

Maçta penaltı beklediği 2 pozisyonla ilgili düşüncelerini açıklayan Onuachu, "Aslında burada hakem kararı önemli olabilir. Çünkü yüzde 50, yüzde 50 bir durum vardı. Arkamdan ittirildim ama burada nihai kararı verecek olan hakemdi." ifadesini kullandı.

Salah'la oynamanın kendilerine çok şey kattığını vurgulayan Onuachu, "Herkes Salah gibi bir yıldızla tanışmak ister. Kendisi dünya yıldızı tecrübesiyle bize çok fazla şey katıyor. Bize olumlu yönde etki sağlıyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA
Bunu da gördük! 'Fırıncıdan 4 çocuk yaptı' denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı18

"Fırıncıdan 4 çocuk yaptı" denilen eşinin önünde diz çöküp yalvardı

Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berke Özer'den A Milli Takım açıklaması: Sergen Hoca'ya ilettim

Milli takım kadrosunun açıklanmasına saatler kala flaş sözler
TBMM'de 'Şerefsiz' kavgası! Ortalık bir anda karıştı, Bakan Şimşek komisyonu terk etti39

Komisyonda ortalık karıştı, Bakan Şimşek salonu terk etti
Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'da inşaatta toprak kayması! Bir işçi kurtarıldı
Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler

''Bu adamlar bir daha İstanbul'a inemezler''
50 yaşındaki kadın kendi evinde hayattan koparıldı! Sevgilisi de intihar etti

Vahşet bu evde yaşandı! Sevgilisi eve geldi, ikisinin cesedi çıktı
Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!

Milyarder moda patronundan galada ünlü oyuncuya taciz skandalı!
Dünyada nadir görülen karaleylek Bursa’da ortaya çıktı

Dünyada nadir görülüyor! Bakın nerede ortaya çıktı