Trabzonspor, Fildişi Sahilli Orta Saha Oyuncusu Christ Inao Oulai ile Anlaştı

TRABZONSPOR, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'da forma giyen Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu 19 yaşındaki Christ Inao Oulai'nin transferi için kulübü ve kendisiyle anlaşmaya vardı. 4+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşılan Oulai'nin, sağlık kontrolü ve resmi imza için sabah saatlerinde kente gelmesi bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, isim vermeden transferi doğrulayarak, "Bir tane 6-8 genç bir oyuncu sabah saatlerinde gelecek. Bir tane de sürpriz oyuncu olabilir. Yine olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu beklentimiz var. Bizim de hem fikir olduğu bir tane de stoper beklentimiz var" dedi.

TEKKE'DEN SÜPRİZ TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig'in 2'nci haftasında deplasmanda Kasımpaşı'yı 1-0 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, soru üzerine isim vermeden orta saha transferini doğruladı. Tekke, transfer sürecine ilişkin "Bir tane 6-8 genç bir oyuncu sabah saatlerinde gelecek. Bir tane de sürpriz oyuncu olabilir. Yine olabilirliği yüksek iyi bir oyuncu beklentimiz var. Bizim de hem fikir olduğu bir tane de stoper beklentimiz var" dedi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Trabzonspor'un taksitler halinde 5 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenilen Christ Inao Oulai, geçen sezon Bastia formasıyla çıktığı 18 maçta 996 dakikada süre alıp, 5 sarı kart görerek, 1 de gol kaydetti.