Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarlar Tarafından Karşılandı

Trabzonspor, Fenerbahçe Mağlubiyetinin Ardından Taraftarlar Tarafından Karşılandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Trabzonspor, şehre döndüğünde taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı. Kulüp, taraftarlara teşekkür ederken, Okay Yokuşlu da kırmızı kart nedeniyle özür diledi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olduğu maçın ardından şehre dönen Trabzonspor'u, taraftarlar karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor, İstanbul'da karşılaştı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 kazandığı maçın ardından Trabzon'a dönen bordo-mavili kafileyi ise bordo-mavili taraftarlar karşılayarak teknik heyete ve futbolculara moral verdi.

Trabzonspor Kulübü de bu karşılamayı sosyal medya hesaplarından paylaşarak, "Karanlık geceyi aydınlatan büyük Trabzonspor taraftarına sonsuz teşekkürler. Hep birlikte, omuz omuza, yürek yüreğe mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Okay Yokuşlu özür diledi

Okay Yokuşlu da gördüğü kırmızı kart nedeniyle taraftarlardan özür diledi. Yokuşlu, "Çok üzgünüm. İyi başladığımız bir maçta gördüğüm kırmızı kart sonrası takım arkadaşlarımı sahada yalnız bıraktığım için önce onlardan sonra da taraftarlarımızdan özür diliyorum. Bugünkü mağlubiyetin bütün sorumluluğu benimdir. Bütün takım arkadaşlarımın ve hocalarımızın gösterdiği mücadeleden ve takım ruhundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. Maçı lehimize çevirmek için her şeyi yaptılar. Hepsinin ayaklarına sağlık. Bu takımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum" dedi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
CHP kurultay iptali davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var

CHP kurultay davası başladı! Çıkacak karara ilişkin 3 olasılık var
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
Togg T10F'in fiyatı belli oldu! 3 farklı donanım seçeneği var

Yeni TOGG'un fiyatı belli oldu! Beklentiler boşa düştü
Hikmet Çetin'den gündem yaratacak Kılıçdaroğlu iddiası: Hazırlığı ona göre yapıyor

Hikmet Çetin'den kritik dava öncesi ses getirecek Kılıçdaroğlu iddiası
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gol mü değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda tereddütsüz görüş belirtti

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.