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Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu

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Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli olduOğuzhan Çakır

ARDA KARDEŞLERE MAÇ VERİLMEDİ

Verdiği kararlarla eleştirilen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli olduArda Kardeşler

Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle;

1 EKİM CUMA

  • Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam

2 EKİM CUMARTESİ

  • Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
  • Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük

3 EKİM PAZAR

  • Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
  • Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
  • Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
  • Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır

4 EKİM PAZARTESİ

  • Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

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Yorumlar (2)

yüksel akkoyun:

(O)ğuzhan (Ç)akır) bütün hakemleri temsil ediyor.

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Erdem Keleşoğlu:

mantikli olmuş hakemliği alinmali

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