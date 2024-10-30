Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak olan ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Trabzonspor-Fenerbahçe maçını Oğuzhan Çakır yönetecek. Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.
Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Trabzonspor- Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu. Zorlu mücadeleyi Oğuzhan Çakır yönetecek.
ARDA KARDEŞLERE MAÇ VERİLMEDİ
Verdiği kararlarla eleştirilen Galatasaray- Beşiktaş derbisinin hakemi Arda Kardeşler'e, Süper Lig'in 11. haftasında görev verilmedi.
Ligde haftanın maçları ve düdük çalacak hakemler şöyle;
1 EKİM CUMA
- Gaziantep FK-Göztepe: Kadir Sağlam
2 EKİM CUMARTESİ
- Sivasspor-Rizespor: Cihan Aydın
- Kayserispor-Adana Demirspor: Muhammet Ali Metoğlu
- Beşiktaş-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
3 EKİM PAZAR
- Konyaspor-Başakşehir: Emre Kargın
- Bodrum FK-Alanyaspor: Ali Şansalan
- Eyüpspor-Hatayspor: Yasin Kol
- Trabzonspor - Fenerbahçe: Oğuzhan Çakır
4 EKİM PAZARTESİ
- Samsunspor-Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu