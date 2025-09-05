Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor
Trabzonspor, Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma, ardından dayanıklılık çalışması yapıldı. Sakat oyuncuların yanı sıra yeni transferler de ayrı antrenman gerçekleştiriyor.

Augusto, Tony Nwakaeme, Wagner Pina ve Arda Öztürk sakatlıkları sebebiyle antrenmana katılmazken, yeni transfer Benjamin Bouchouari ile Danylo Sikan takımdan ayrı koşu yaptı.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam edecek.

