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Trabzonspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

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Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı maç için hazırlıklara başladı. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlığı geçen Stefan Savic de antrenmana katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Ligi'nin 11. haftasında 3 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi.

Üçerli takımlar halinde 6'ya 6 dar alanda oyunla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı geçen Stefan Savic'in antrenmanda yer aldığı bildirildi.

Bordo-mavililer, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Hakan Burak Altunöz - Spor

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