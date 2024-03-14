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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için hazırlıklarını sürdürdü

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Fenerbahçe ile karşılaşacak. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 17 Mart Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde bordo-mavili futbolcular pas çalışması yaptı. Karadeniz ekibi, 5'e 2 ile devam eden antrenmanı, çift kale maç ile tamamladı.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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