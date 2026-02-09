Haberler

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Süper Lig'in 22. haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına antrenmanla başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman dinamik ısınma ve dar alanda oyun çalışması ile gerçekleştirildi.

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla start verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Bakan Fidan: 12 Gün Savaşı'ndan birkaç saat önce ABD'den telefon aldık

"O ülke vurulmadan birkaç saat önce ABD bize haber verdi"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Ayrılık adım adım yaklaşıyor! Emre Belözoğlu'nun Kasımpaşa'sı 48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti

48 dakika 10 kişi oynayan rakibine de kaybetti
Şeyma Subaşı'nın kelle paça çorbasına verdiği isme bakın

İşi gücü bırakıp kelle paça çorbasına yeni isim buldu
Galatasaray, Barcelona'dan istedi! 30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş

30 milyon euro bonservis, kazandığının 3 katı maaş
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar

İşte Özel'in CHP'den istifa eden Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe fişi ilk yarıda çekti
Kerem Aktürkoğlu'ndan taraftarlara mesaj

Taraftarlara seslendi