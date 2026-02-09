Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

TRABZONSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla start verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. Rondo ile devam eden antrenman, dar alanda oyun çalışması ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek.