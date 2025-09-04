Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp çift kale maç ile sona erdi.
Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON
