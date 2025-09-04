Haberler

Trabzonspor, Fenerbahçe Maçı Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma ile başlayıp çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma gerçekleştirildi. 5'e 2 ve dar alanda oyun ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
