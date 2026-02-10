Haberler

Trabzonspor, Fatih Tekke ile büyük maçlarda ilk galibiyetini almak istiyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer, büyük rakiplerine karşı galibiyet alamadığı dönemi sonlandırarak zirve yarışında kalmak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, büyük takımlar karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de büyük maçlarda aynı başarıyı gösteremedi. Bordo-mavililer, Tekke döneminde büyük rakipleriyle ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı.

Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Fenerbahçe ile üçüncü maç

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke idaresinde Fenerbahçe ile üçüncü kez karşılaşacak.

Bordo-mavililer, sarı-lacivertli takım karşısında ligdeki 2 maçtan da yenilgi ile ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 5 gol yiyen Karadeniz temsilcisi, 1 gol attı.

Tekke yönetimindeki büyük maçlar

Trabzonspor, Fatih Tekke ile geçen sezon Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 4-1'lik yenilgiyle ayrılarak ilk büyük sınavında başarılı olamadı.

Karadeniz ekibi, daha sonra genç çalıştırıcı ile 5 gün içinde Galatasaray'a ligde 2-0, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Tekke ile bu sezon ise deplasmanda uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 kaybederken, Galatasaray ile İstanbul'da golsüz, sahasında da Beşiktaş ile 3-3 berabere kalarak yine galip gelemedi.

Trabzonspor, son olarak Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray'a 4-1 mağlup olarak finale yükselemedi.

Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 5 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

Kaynak: AA / Selçuk Kılıç - Spor
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay! Bu yüzden ölüme terk etmiş

İki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay! Bu yüzden ölüme terk etmiş
Piyasalar hareketli! Altın fiyatları düştü, gümüşteki sert dalgalanma sürüyor

Piyasalar sert düşüşle alev aldı! Altın ve gümüşte hesap değişti
Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı

Ne yaptın sen Asensio! Dün geceki hareketi ülkeyi salladı
Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu

Dövmeleri, katıldığı programa damga vurdu! Yanıtı da bir hayli ilginç
Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi

Süper Lig devinin yıldızı takımdan ayrılıyor mu? Resmi açıklama geldi
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...