Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçına damga vuran olay
Fatih Karagümrük'ün Arjantinli futbolcusu Matias Kranevitter, 3-1 yenildikleri Trabzonspor maçında değişiklik kararına tepki gösterdi. Kenara alınmak istenen Kranevitter'in karara itiraz ettiği ve bir süre oyundan çıkmadığı görüldü.

  • Fatih Karagümrük futbolcusu Matias Kranevitter, Trabzonspor maçında oyundan çıkarılmak istendiğinde itiraz etti.
  • Matias Kranevitter, River Plate, Atletico Madrid, Sevilla ve Zenit kulüplerinde forma giymiş bir futbolcudur.

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli Arjantinli futbolcusu Matias Kranevitter, 3-1 yenildikleri Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan bir anla gündeme geldi.

BÜYÜK KULÜPLERDE OYNADI

River Plate, Atletico Madrid, Sevilla ve Zenit gibi önemli kulüplerde forma giymiş olan deneyimli orta saha, teknik heyetin değişiklik kararına tepki gösterdi.

OYUNDAN ÇIKMAK İSTEMEDİ

Maç sırasında kenara alınmak istenen Kranevitter'in karara itiraz ettiği ve bir süre oyundan çıkmadığı görüldü. Sahadaki bu anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, tecrübeli futbolcunun hocasıyla yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Karşılaşmanın ardından konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, yaşananların takım içindeki yansıması merak konusu oldu.

