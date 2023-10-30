Trabzonspor, Fatih Karagümrük ile golsüz berabere kaldı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında İstanbul'da oynanan Fatih Karagümrük - Trabzon spor karşılaşması golsüz tamamlandı. Bordo-mavililer, bu sezon ilk beraberliğini 17 maçın ardından aldı. Sahada eski 'Fırtına'yı görmek isteyen yerel basın, deplasmanda puan toplamakta zorlanan takımı 'uyku modu' başlığıyla eleştirdi.

Trabzon spor, Süper Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda oynadığı Fatih Karagümrük karşılaşmasında golsüz berabere kalarak 1 puanla ligdeki puanını 16'ya yükseltti. Müsabakanın ilk 15 dakikasında mücadeleci bir oyun sergileyen bordo mavililer, maçın geri kalanında rakibinin baskılı oyunu karşısında sahada etkisiz bir oyun sergiledi. Hem skorla, hem de sahadaki oyunla taraftarda hayal kırıklığı yaşatan bordo mavililer, maç boyunca rakip kaleye isabetli şut gönderemedi.

BERABERE KALMAMA SERİSİ BİTTİ

Ligde en son geçen sezonun 29'uncu haftasında İhsan Derelioğlu yönetiminde sahasında oynadığı Beşiktaş maçını golsüz berabere tamamlayan Karadeniz ekibi, dün akşamki skorla bu sezonun ilk beraberliğini yaşadı. Bordo mavililerin Nenad Bjelica ile başlayan ve 17 maç süren berabere kalmama serisi de Abdullah Avcı döneminde sona erdi.

DEPLASMANDANDA PUAN KAZANAMIYOR

Bordo mavililer, deplasman kabusunu dün akşam oynadığı Fatih Karagümrük maçında da sürdürdü. İstanbul ekibi karşısında rakip kaleyi bulamayan bordo mavililer, gol yollarında etkisiz kalarak rakip fileleri havalandıramadı. Dış sahada puan kazanmakta zorlanan Karadeniz temsilcisi, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak sadece 4 puan toplayabildi.

TREZEGUET'İN FENERBAHÇE MAÇI BELİRSİZLİĞİ

Hafta boyunca ayak bileğinde ağrı hisseden ve idmanlarda kendisini zorlamadan çalışan Trezeguet'in Karagümrük maçına ilk 11'de çıkması sürpriz olarak karşılanmıştı. Isınma sırasında ayak bileğinden sakatlanan ve kadrodaki yerini Fountas'a bırakan Trezeguet'in sağlık durumu ise belirsizliğini koruyor. Mısırlı kanat oyuncusunun gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği yapılacak kontroller ve sağlık durumuna göre netlik kazanacak.

TREZEGUET'İN YERİNE BU KEZ FOUNTAS

Trabzon spor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Alanya spor maçında sol kanatta oynayan ve yetersiz kalan Bardhi'yi, Trezeguet'in zorunluğu değişikliği sırasında ilk 11'de değerlendirmezken, Trezeguet'in yerinde bu kez Fountas'ı denedi. Ligin 2'nci haftasından bu yana tüm maçlara ilk 11'de çıkan Bardhi, 8 maç sonra kulübeye geçti.

PEPE'NİN SÜRESİ ARTIYOR

Trabzon spor'a transfer olduktan sonra sakatlığı ve antrenman eksikliği nedeniyle forma giyemeyen Nicolas Pepe, ikinci kez bordo mavili formayla sahaya çıktı. Geçen hafta ilk kez Alanya spor maçında süre alan Pepe ikinci devrenin sonlarında oyuna girerek 6 dakika sahada kalmıştı. Fatih Karagümrük maçında da ikinci devrede forma şansı bulan futbolcu, Fountas'ın yerine oyuna girerek bu kez 21 dakika sahada mücadele etti. Sakatlanma riskinden çekindiği için teknik direktör Avcı tarafından zamanla oyun süresinin artırılması planlanan Pepe, 2 maçta toplam 27 dakika süre aldı.

'TRABZONSPOR UYKU MODUNDA'

Trabzon'da yayın yapan gazeteler, bordo mavili takımın golsüz biten Fatih Karagümrük karşılaşmasını sayfalarına taşıdı. Gazetelerin spor sayfaları, 'Şut yoksa gol de yok', 'Temposuz, isteksiz', 'Fırtına Gümrük'ü geçemedi', 'Bu takımda ağır işçilik var', 'Trabzonspor uyku modunu açtı' başlıklarıyla takımı ve oyunu eleştirdi.