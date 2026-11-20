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Trendyol Süper Lig'de sahasında oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak taraftarı önünde puan kaybı yaşamayan Trabzonspor, Eyüpspor karşısında seriyi 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Bordo-mavililer, iç sahada üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezonu 1984-1985'te yaşarken, bu başarıyı 41 yıl sonra tekrarlamak istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 22 Kasım Pazar günü Eyüpspor'u konuk edecek Trabzonspor, taraftarı önünde galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Evinde oynadığı ilk 5 lig maçının tamamını kazanan bordo-mavililer, Eyüpspor karşısında da 3 puana uzanarak iç sahadaki galibiyet sayısını 6'ya çıkarmak istiyor.

41 yıllık rekora doğru

Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahada sezona üst üste 6 galibiyetle başladığı son sezonu 1984-1985'te yaşadı. Söz konusu sezonda evindeki ilk 8 karşılaşmayı kazanan bordo-mavililer, Eyüpspor mücadelesini de kazanması halinde 41 yıl sonra yeniden ilk 6 iç saha maçını galibiyetle tamamlamış olacak.

Savunma ligin en iyisi

Trabzonspor, ligde geride kalan 11 haftada kalesinde yalnızca 8 gol gördü. Rakip filelere 26 gol gönderen Karadeniz ekibi, hücumdaki üretkenliğinin yanı sıra savunmadaki başarısıyla da ön plana çıktı. Bordo-mavililer, son olarak deplasmanda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek ligdeki gol yememe serisini 6 maça taşıdı. Sahasında oynadığı 5 karşılaşmanın tamamını kazanan Trabzonspor, bu maçlarda 15 gol atarken, yalnızca 1 gol yedi.

Savunma da zorunlu değişim

Trabzonspor'da savunmanın önemli isimlerinden biri olan Nwaiwu ligde geride kalan 11 maçın tamamında forma giydi. Sarı kart cezası nedeniyle Eyüpspor karşısında görev alamayacak olan oyuncunun yerine Thomas Reis, Cenk Özkaçar ve Samet Akaydin ikilisinden birini Savic'in yanında görev verecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı