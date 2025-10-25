Trabzonspor, Eyüpspor'u Ağırladı: Muçi ve Zubkov 11'de

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşan Trabzonspor, ligde Çaykur Rizespor'u 2-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, ikas Eyüpspor karşısında savunmanın önünde oynayan Okay Yokuşlu ile sol açıkta görev yapan Olaigbe'nin yerine Muçi ve Zubkov'a 11'de şans tanıdı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme ve genç oyuncu Salih Malkoçoğlu maç kadrosunda yer almadı. Yedeklerde yer alan Okay Yokuşlu da ısınmada sakatlanınca bu oyuncunun yerine Cihan Çanak kadroya dahil oldu.

Muçi, 3 hafta sonra 11'de

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.

En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldı.

Taraftar sayısında artış var

Trabzonspor'un ikas Eyüpspor ile oynadığı karşılaşmaya taraftar ilgisinin fazla olması dikkati çekti.

Bilet fiyatlarının ucuz tutulması ve son haftalarda alınan başarılı sonuçların ardından zirve yarışının içinde yer alan bordo-mavili ekibe taraftaı desteğini gösterdi.

Papara Park'ta tribünlerin büyük bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarının yanında yer aldı.

Konuk takımın az sayıda taraftarı da tribünden destek verdi.

Onuachu'ya ödül

Trabzonpor'da Paul Onuachu'nun, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Eylül ayının golü seçildi.

Onuachu'ya İkas Eyüpspor karşılaşması öncesi ödülünü kulüp başkan yardımcısı Taner Fikret Saral verdi.

Bu arada Trabzon'da yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası kardeşlerden Yavuz Berkay Sansar ile Muhammed Eren Sansar, Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu ile seremoni de yer aldı.