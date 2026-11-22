TRABZONSPOR forması giyen Noah Saviolo, "İyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Kazanmak herkesi mutlu etti" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Trabzonspor forması giyen Noah Saviolo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kazanmaları gereken bir maçı kazandıklarını belirten Noah Saviolo, "İyi bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Sonuna kadar iyi mücadele ettiğimiz bir maçtı. Kazanmak herkesi mutlu etti. Bugün mücadele ettiğimiz takım, tabloda birinci ya da sonucu olduğuna bakarak mücadele ettiğimiz bir maç değil. Hiçbir takıma karşı da o şekilde mücadele etmiyoruz. 4-0'da, 5-0'da olabilirdi. Bugün kazanmamız gereken bir maçtı. Galibiyet serisine devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'TAKIMA KATKI SAĞLAMAK ÖNEMLİ'

Takıma katkı sağlamanın kendisi için önemli olduğunu söyleyen Saviolo, "Mustafa ve Cabral çok farklı oyuncular. Pozisyon anlamında Cabral ve Mustafa ile oynamak anlamında herhangi bir adaptasyon sorunu çekmiyorum. Her ikisiyle de oynamaya alışkınım. Taktiksel açıdan Mustafa'ya nazaran, Cabral'ı daha derinden karşılamam gerekebiliyor. Hangi oyuncuyla oynadığım değil, takıma katkı sağlamak önemli. Bir futbolcu için milli takıma davet edilmek her zaman onur vericidir. Bende davet edildiğim için çok memnun oldum. Gelişimime katkı sağlayacak bir gelişme oldu. Umarım gelecekte de milli takımda yer alırım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı