Trabzonspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yapan oyuncular, ısınma ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Maç, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak.
