Trabzonspor, EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile 12 Nisan Cuma günü sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde futbolcular, teknik ısınma, 5'e 2 ve geniş alan oyun çalışması gerçekleştirildi.
Antrenman, sonuçlandırma çalışmasıyla tamamlandı.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.