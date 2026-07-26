Tekke: Skordan bağımsız, savunma sınavı

Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımına 3-0 mağlup olan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, "Bugün de ben bütün oynayan oyuncularımdan gayet mutluyum. Gayet iyiydi çünkü penaltı haricinde iki tane şanssız gol yedik." dedi.

Tekke, Salzburg kentinde oynanan hazırlık karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bordo-mavili takımın teknik adamı, ilk hazırlık maçlarını oynadıklarını belirterek, "Yeni transferlerimiz var biliyorsunuz. Bu ikinci etabımızın üçüncü günü. Aslında hesabımızda Trabzon'da 1 tane daha maç yapma şansımız vardı ama olmadı. Bundan sonra 3 tane daha maçımız var." şeklinde konuştu.

Hazırlık maçlarına bakış açılarının farklı olduğunu dile getiren Tekke, şöyle devam etti:

"Oyuncularımı bugün özellikle ikinci yarının bir bölümünde ön alan baskısı yaptıklarında topu kazandıklarında bile 'Şu an için böyle bir şey istemiyoruz.' diye uyardım. Oyuncuların tüm fiziksel durumları, sakatlanmamaları, oyunu anlamaları, yeni gelen oyuncuların adaptasyonları, bizim bakış açımıza uyumları önemli. Totalde bu maç için kiminle oynarsak oynayalım fark etmezdi, sonuçtan tamamen bağımsız. Hatta geçen sene benim takımım için yerleşik savunmada problemleri olan bir takım olarak değerlendirmem vardı. Ama bu sene 3 kulvarda gideceğiz. Özellikle baks için savunmayı iyi yapmamız lazım. Bu da iyi fırsat oldu bence."

"Bizim takım her baskıyı kırmalı"

"Bugün tek istediğim şey rakip bize atak yapsın biz de savunalım." diyen Tekke, "Bunun benim oyun görüşümle hiç alakası yok ama oyunun parçalarından bir tanesi. Bizim çok ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Devamı da şu oyuncuların sadece top ayaktayken birbirine yardım etmesi değil savunmadayken birbirine yardım edebilme duygusunu oluşturabilme. Bu bir maçla olacak bir şey değil. Ama bugün genel hatlarıyla iki devrede de oynayan iki farklı 11 de bunu gayet iyi yaptı. Baskıyı üzerimize bilerek aldırttık. Böye yaptığınızda istediğiniz kadar gol de yiyebilirsiniz top da kaybedebilirsiniz. İlk yarı o cesaret biraz aşağılardaydı ama ikinci yarı çok daha iyiydi. Bizim takım büyük takım gibi her baskıyı kırmalı, oynamalı. Şu an bu maç için tamamıyla skordan bağımsız. Son oynayacağımız maç da aynı şekilde olacak."

Tekke, her maçta oyunlarının üzerine koyarak ilerleyeceklerini belirterek, "Şu an oyun bütünlüğünün yüzde 30'unu sahaya yansıttıysak, bir sonraki maçta bunun üzerine yüzde 20 daha koyacağız. Belki biraz daha ön alan baskısı yapacağız, belki de rotasyona daha fazla yer vereceğiz. Göztepe maçına kadar, Allah nasip ederse, kazasız belasız istediğimiz ritmi tam anlamıyla yakalayabileceğimizi söyleyemem. Çünkü bu kolay bir süreç değil. Ancak her maçta oyunun üzerine yüzde 20 daha ekleyerek, oyun bütünlüğünü adım adım oluşturacağız. Bugün forma giyen tüm oyuncularımdan memnunum. Genel anlamda iyi bir performans sergilediler. Penaltı dışında iki şanssız gol yedik." diye konuştu.

-"Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar"

Üç kulvarda mücadele edeceklerini ve rakiplerinden fiziksel olarak daha iyi olmaları gerektiğini kaydeden Tekke, "Maçlar adı üzerinde hazırlık maçları. Bizim hazırlandığımız şekilde biz oynadık mağlup olduk. Orası hiç önemli değil. Ama mağlup olmayı kimse istemez, kabul etmez, ben de kabul etmem. Ama hazırlık maçlarındaki maksat yarıştığınız gerçekçi durumlarda mağlup olmamak. Oyuncular gayet iyi cevap veriyorlar. Hazırlık maçlarının şöyle bir avantajı da var, dataların, antrenmanlarda yaptığımız görüntülerde eşleşmeler var. Bu eşleşmeler olunca oyuncuların oyuna, yanındaki arkadaşına ikna olması daha kolay oluyor. Dolayısıyla verimli bir karşılaşma oldu." ifadesini kullandı.

Takımdaki oyuncu değişimine ilişkin bir soru üzerine, "Yanılmıyorsam 4-5 tane oyuncu var ilk geldiğimiz günden itibaren tüm kadroda. 25'in üzerinde oyuncunun gidip tekrar oyuncuların yeniden gelişi var. Bu arada çok ciddi 2-3 satışlarımız var, o oyunculardan kazanımlarımız da oldu. Geçen sene de kulübede çok ciddi sıkıntılar yaşadık. 12-13 oyuncuyla yani aktif performansını beklediğimiz oyuncuyla oynamak durumunda kaldığımız çok anlar oldu. Bu sene o konuda biraz daha iyiyiz, daha genişiz." diye konuştu.

Bu sezon üç kulvarda mücadele edeceklerine işaret eden Tekke, sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette sakatlıklar da yaşanabiliyor. Geçen sezon özellikle stoper mevkisinde eksiklerimiz oldu. Bu nedenle iki farklı mevkide oynayabilen oyuncuları tercih ediyoruz. Oyun bir anda istediğimiz seviyeye gelmiyor. Takıma katılan her oyuncuyla birlikte sistemin işleyişi de değişebiliyor. Dolayısıyla tüm parçaları uyumlu bir bütün haline getirmemiz gerekiyor. Bunu da oyunculara farklı süreler vererek, oyunun farklı bölümlerini aşama aşama uygulatarak ve antrenmanlarda sürekli tekrar ederek başaracağız. İnşallah zamanla istediğimiz ritmi yakalayacağız."

Kaynak: AA