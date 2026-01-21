Haberler

Danylo Sikan, Anderlecht'te

Danylo Sikan, Anderlecht'te
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trabzonspor, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın kesin transferi konusunda Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşma sağladığını duyurdu. Anlaşma sonucunda, Trabzonspor kulübü Sikan için 4 milyon Euro transfer bedeli alacak.

TRABZONSPOR, Ukraynalı futbolcu Danylo Sikan'ın kesin transferi konusunda Belçika ekibi Anderlecht ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Trabzonspor, profesyonel futbolcusu Danylo Sikan'ın kesin transferi konusunda Anderlecht ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bordo-mavili kulüp ile Danylo Sikan arasında 22 Ocak 2025 başlangıç ve 30 Haziran 2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği bildirildi. Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan'ın, Anderlecht Kulübü'ne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Danylo Sikan arasındaki 22.01.2025 başlangıç ve 30.06.2029 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir. Anlaşmaya göre Anderlecht Kulübü, Kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 4.000.000.-EUR ödeme yapacaktır. Ayrıca; Anderlecht Kulübü, Kulübümüze şarta bağlı bonus olarak 500.000.-EUR ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin %20'sini ödeyecektir."

34 MAÇTA 7 GOL, 3 ASİSTLİK KATKI

Sikan, 2024-25 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a katılmasının ardından 18 maçta bin 92 dakika forma giyip, 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Bu dönemde 2 sarı kart gördü. Ukraynalı futbolcu, 2025-26 sezonunda Trabzonspor formasıyla 16 maçta 441 dakika süre alırken 4 gol ve 1 asist üretti. Bu süreçte 2 sarı kart gördü. Ukraynalı futbolcu, Trabzonspor kariyerinde toplam 34 maçta bin 533 dakika süre alırken 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

"Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı: Tanınmaz haldeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi kabul etti

Günler sonra Beştepe'de kritik görüşme! 1 saat sürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası
Anlaşma sağlandı! En-Nesyri yeni takımına imzayı atıyor

El sıkışıldı! İşte yeni takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı

Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı