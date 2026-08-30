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Trabzonspor'dan Girne'deki Gemi Faciası İçin Başsağlığı Mesajı

Trabzonspor'dan Girne'deki Gemi Faciası İçin Başsağlığı Mesajı
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Trabzonspor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Açıklamada, vefat edenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilendi.

TRABZONSPOR, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında batan yolcu gemisinde 7 kişi hayatını kaybetti, 237 kişi kurtarıldı, 23 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Trabzonspor, alabora olan yolcu gemisine ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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