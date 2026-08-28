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Fatih Tekke İstifa Sonrası Takım Otobüsüyle Ayrıldı

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Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımı taşıyan otobüsle maçın oynandığı Groupama Stadı'ndan ayrıldı.

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına elenmesinin ardından görevinden istifa ettiğini açıklayan teknik direktör Fatih Tekke, bordo-mavili takımı taşıyan otobüsle maçın oynandığı Groupama Stadı'ndan ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa verdiği röportajda takımdaki görevinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Tekke, basın toplantısına katılmadı.

Bir süre soyunma odasında kulüp asbaşkanı Zeyyat Kafkas ile de görüşen Tekke, daha sonra yardımcılarıyla birlikte otobüse bindi.

Bordo-mavili takımı taşıyan otobüs, daha sonra havalimanına hareket etti.

Trabzonspor, THY'ye ait özel uçakla Trabzon'a gidecek.

Kaynak: AA
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