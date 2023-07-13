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Trabzonspor'da yeni transfer Kourbelis: Burada iyi bir iz bırakmak istiyorum

Spor Haberleri

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, takımda iyi bir iz bırakmak istediğini söyledi. Kourbelis, hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştığını ve hocasının prensiplerini kısa sürede öğreneceklerini belirtti.

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'da yeni transfer Dimitrios Kourbelis, "Buraya geliş amaçlarımdan birisi burada iyi hatırlanabilmek olacak. Burada iyi bir iz bırakabilmek istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış Tüysüz - Spor

Trabzonspor Slovenya Türkiye Spor Haberler

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