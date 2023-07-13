Trabzonspor'da yeni transfer Kourbelis: Burada iyi bir iz bırakmak istiyorum

Yeni sezon hazırlıklarına Slovenya'da devam eden Trabzonspor'un yeni transferi Dimitrios Kourbelis, takımda iyi bir iz bırakmak istediğini söyledi. Kourbelis, hedeflerini gerçekleştirmek için çalıştığını ve hocasının prensiplerini kısa sürede öğreneceklerini belirtti.