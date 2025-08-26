Trabzonspor'da Yeni Dönem: Ertuğrul Doğan ve Fatih Tekke ile Futbol Anlayışı Yeniden Tanımlanıyor

Trabzon spor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bugün farklı bir dönemin eşiğinde olduklarını belirterek, "Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz" dedi.

Trabzon spor Dergisi'nde yer alan yazıda camiaya ve taraftarlara seslenen Ertuğrul Doğan "Tarihler 2 Ağustos 1967'yi gösterdiğinde efsanemizin tarihi yürüyüşü başlamıştı. Var olan düzene eklemlenmek için kurulmamıştı Trabzon spor ; o düzenin dışına çıkarak yeni bir yol açmak için sahaya inmişti. Bir şehir kendi değerleriyle kendi karakteriyle bu oyuna dahil olmuştu. ve 58 yıldır milyonların kalbinde atan bir sevdaya dönüştü. Trabzon'dan İzmir'e, Hatay'a, Diyarbakır'a, Ankara'ya, Mardin'e, Erzurum'a sonra bütün dünyaya. Kuruluşundan bugüne katkı sunmuş tüm kurucu üyeleri, Trabzon spor'u yöneten şampiyon başkanları, alın teriyle tarihe iz bırakmış efsane oyuncularımızı saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün hala bu arma yaşıyorsa işte o temelin sağlamlığındandır. Trabzon spor kupalarla tanımlanabilecek bir başarı hikayesine sahiplik etmedi hiçbir zaman. Bu kulübün geçmişinde hem zafer hem direniş var. İkinci Lig şampiyonluğundan Süper Lig zaferlerine uzanan çizgi, sportif yükselişten ziyade Anadolu'nun kendine inanma sürecidir. Bu inanç en çok da 3 Temmuz sürecinde zirveye ulaştı. Trabzon spor, gerçeği savunmaktan hiç vazgeçmedi. Uluslararası spor hukuku o sezonu tüm açıklığıyla ortaya koydu: 2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur. Bu artık iddianın ötesinde tescillenmiş bir durumdur. ve biz bu gerçeğin taşıyıcısı olmaya devam edeceğiz. Sükünetle, kararlılıkla, geri adım atmadan.

Sevgili taraftarlarımız, Fatih Tekke ile birlikte futbol anlayışımızı yeniden tanımlıyoruz. Kadronun omurgası korunurken hedefe uygun takviyeler yapılıyor. Plansız hamlelerle değil, tutarlı bir futbol stratejisiyle ilerliyoruz. Yeni sezonda sahada görülecek şey mücadeleyle beraber organize, disiplinli ve karakterli bir yapı olacaktır. Ekonomik düzlemde geldiğimiz nokta da hafife alınamaz. Trabzonspor, mali bağımsızlığını kazanma yolunda büyük mesafe kat etmiştir. Borç yükü azaltıldı, gelir modelleri çeşitlendi, kaynak kullanımı dengeye oturdu. Yeni projeler, üretken iş birlikleri ve altyapı yatırımlarıyla bu yapı daha güçlenecektir. Ancak her başarı ortak bir sorumlulukla mümkündür. Bu kulübün sadece sahadaki performansa değil tribündeki desteğe de ihtiyacı var. Formasına sahip çıkan, kombinesini alan, fikriyle bu yapıya katkı sunan her Bordo Mavi yürek yürüyüşün gerçek ortağıdır. Trabzonspor aklın, adaletin ve aidiyetin buluştuğu merkezdir. Bu değişmeyecek ve kulübümüz kurulduğu gün kendine çizdiği değerlerden asla ve sapmadan geleceğe emin adımlarla yürüyecektir" ifadelerini kullandı. - TRABZON