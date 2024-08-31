Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, antrenmana çıkmadı
Trabzonspor'da yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, bugün yapılan antrenmanda takımın başında yer almadı. Antrenman, İhsan Derelioğlu yönetiminde yapıldı. Sözleşme fesih görüşmeleri sürerken Avcı, bordo-mavili takımdan sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın akşam saat 19.15'te Eyüpspor'a konuk olacak Trabzonspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililerin yollarını ayırmaya hazırlandığı teknik direktör Abdullah Avcı, bu antrenmanda takımın başında değildi.
ANTRENMANA ÇIKMADI
Bordo-mavililerde yolların ayrılması beklenen teknik direktör Abdullah Avcı, Eyüpspor maçı öncesi cumartesi günü yapılan son antrenmanda takımın başında yer almadı. Bordo-mavililer, Eyüpspor maçı öncesi son antrenmanını İhsan Derelioğlu yönetiminde yaptı.
TRABZONSPOR'UN AÇIKLAMASI
Trabzonspor'dan antrenman için yapılan açıklama şu şekilde;
"Takımımız, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda oynayacağımız İkas Eyüpspor maçı hazırlıklarını, Teknik Koordinatörümüz İhsan Derelioğlu yönetiminde bugün 12.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı."
FESİH İÇİN 1 SEZONLUK ALACAKLARINI İSTİYOR
Karadeniz ekibi, Avrupa defterinin kapanmasının ardından Abdullah Avcı ile yolları ayırma kararı alışmıştı. Fesih için görüşmeler sürerken Abdullah Avcı, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar olan alacağının tamamını istiyor.