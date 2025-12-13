Trabzonspor'da olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, hayata geçirmeyi planladıkları projeler sayesinde kulübe yıllık 50 milyon dolar civarında sabit getiri sağlayacaklarını söyledi.

Doğan, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen kulübün olağan genel kurul toplantısında yaptığı konuşmada, bazı projelerde son aşamaya geldiklerini belirtti.

Özellikle stadyumun yanında yapılacak projenin Trabzon'a farklı bir kimlik katacağını vurgulayan Doğan, İstanbul Kartal'daki projenin de hazır olduğunu, protokolünü gelecek hafta paylaşacaklarını ifade etti.

Doğan, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yanındaki arazi ile Akyazı'da eski üniversitenin yerini daha önce aldıklarını anımsatarak, bu alanlarda da zaman içerisinde neler planladıklarını paylaşacaklarını dile getirdi.

" Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamak lazım"

Kulübün mali yapısıyla ilgili değerlendirmede bulunan Doğan, şunları kaydetti:

"Aklımızdaki tek şey şu, bu ekonomiyi sürdürülebilir bir hale getirmek. Trabzonspor'un borçlarını rakipleriyle kıyaslamak lazım. Bunun altına ben imza atarım çünkü gelir kalemlerimiz çok farklı. Buraya gelen her başkan muhakkak ki başarılı olmak ister, niyeti iyidir ve bir şeyler yapmak istemiştir. Bunun altına imza atarım ama belirli sebeplerden kaynaklı diyelim son 29 yıllık dönemde kulübümüze rakiplerimiz gibi herhangi bir arazi vesaire yatırım anlamında bir şey katamamışız. Rakiplerimiz bu dönemde ciddi çalışmışlar ve bunların şu anda gerçekten faydasını görüyorlar. Biz de bu süreci çok hızlı bir şekilde getirmeye çalışıyoruz. Çok ciddi emek, mesai veriyoruz."

Doğan, gelecek yıl içerisinde projeleri başlatmayı ve 2-3 yıl içerisinde de tamamlamayı planladıklarını belirterek, "50 milyon dolar civarlarında, biraz daha yukarısı da olabilir, yıllık Trabzonspor'a sabit bir getiri sağlayacağız. Bizim bunları satmak gibi herhangi bir düşüncemiz yok. Böyle bir onay da istemiyoruz sizlerden. Bu projelerin Trabzonspor uhdesinde sürekli olarak kalması lazım. Bunlardan sürekli olarak gelir elde etmek durumunda Trabzonspor'un bulunması lazım." dedi.

Projeler başlamadan önce bir tüzük değişikliği isteyeceklerine dikkati çeken Doğan, "Elimizden geldiği kadar Trabzonspor için faydalı işleri yapmaya çalışacağız ve bu görevi bir gün başka bir arkadaşımıza teslim edeceğiz. Dolayısıyla bunların satılamaması lazım. Bunun garantisi de sizlersiniz. Bunu da inşallah hep beraber bu tüzük değişikliğiyle yapacağız." diye konuştu.

"Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var"

Doğan, takımın durumuyla ilgili olarak da şu değerlendirmede bulundu:

"İnanılmaz emek veriyorlar, hocamız Fatih Tekke'ye, tüm ekibine tek tek teşekkür ediyorum. Yapılan transferlerde şu an itibarıyla baktığımız zaman bence gayet başarılıyız ama gelecek transfer de olacak inşallah. Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var. Çok ciddi rakamlar ama şu anda takımın bulunduğu durum itibarıyla da hocamızla bu konuları tartıştıktan sonra kararlar vereceğiz. Ben teknik kadro ve ekibine, futbolcularımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten şehrin, Trabzonspor camiasının böyle bir harekete geçmeye, tekrar yükselişe ihtiyacı vardı. Geçen yıllarda dediğim gibi ekonomik anlamda iyi işler yaptık ama sahadaki sonuçlardan dolayı ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım sizlere karşı mahcuptuk. İnşallah bu mahcubiyetimizi bu sene gidereceğiz."

"Rakiplerimiz bizden maddi olarak çok güçlü"

İki gündür Trabzon'da çeşitli ziyaretler yaptığını belirten Doğan, "İnsanların enerjisi çok yüksek. Herkes Trabzonspor'un iyiliğini düşünüyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Saha sonuçları geldiği zaman da ister istemez insanlar işin içerisinde olmak istiyor. Benim sizlerden ricam şu, burada başkan olarak benim olmam, bir başkasının olması çok önemli değil. Bunun şehrimizde bir kültür haline gelmesi lazım. Kim Trabzonspor Kulübü başkanıysa o gün tüm camianın, o başkanın yanında olması lazım. Sizlerden ricam konu ne olursa olsun futbolcularımıza, teknik kadromuza, yönetimimize sahip çıkalım." dedi.

"Rakiplerimiz bizden maddi olarak çok güçlü." diyen Doğan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Son şampiyonluğumuzda ikinci olan takımla aramızda 5 milyon avro vardı. Şu anda hemen hemen 10 katı bütçelerle yarışıyoruz. Trabzonspor'un o bütçelere şu an itibarıyla çıkacak hali yok. Biz bu açığımızı şehir içerisindeki sinerjiyle gidermek zorundayız. Şehir içerisinde birlik olmak zorundayız. Gerçekten bizi bizden başka seven de yok, onu da söyleyeyim. Basın ayağında rakiplerimiz bizden kuvvetli. Hakem olaylarını hepimiz biliyoruz burada. Yaşı benden çok daha büyük abilerimiz de var. Yıllardır Trabzonspor bu işlerden çıkıyor. Bu da bir gerçek. Tüm bunların yanında enerjimizi içeriye değil yani birbirimize karşı değil, gerçekten birbirimizi yukarıya taşıyacak şekilde yapmamız lazım. Sizlerden benim ricam bu."

Divan başkanlığını, Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in yaptığı genel kurulda, Trabzonspor Kulübü Genel Müdürü Sinan Zengin, bordo-mavili kulübün faaliyet, idari ve mali raporlarını okudu.

Denetleme Kurulu Başkanı İsmet Keskin de kulübün net borcunu, 3 milyar 698 milyon 204 bin lira olarak açıkladı.

Doğan'ın konuşmasının ardından, hayata geçirilmesi planlanan projelerle ilgili firma yetkilileri sunum yaptı.

Sunumun ardından yönetim kurulu, projelerin hayata geçirilmesi için genel kurul üyelerinden yetki aldı.